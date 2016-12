Hitlantis-pörinää ympäri maailman

Viihdeuutiset 28.12.2010

Samuli Kinnari

Suomalaisomistuksessa oleva musiikkiyhteisö Hitlantis on herättänyt maailmanlaajuista huomiota päättyvänä vuonna. Palvelu on ollut esillä sadoissa tiedotusvälineissä eri puolilla maailmaa. Huomiota on herättänyt esimerkiksi Hitlantiksen käyttöliittymä.

”Täysin uusia näkymiä musiikkialalle avaavalle yhteisölle ja maailman innovatiivisimmalle käyttöliittymälle on ollut todellinen tarve. Olemme täyttäneet tyhjiön”, iloitsee Hitlantiksen toimitusjohtaja Marcus Tilgmann.

Hitlantis on bändisivusto, joka antaa yhtyeille 90 prosenttia musiikin tuotosta. Amerikkalaiset kanavajätit CNBC ja CBS ovat valinneet yhteisöpalvelun maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi.

