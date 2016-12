Viihdeuutiset 18.1.2011

Samuli Kinnari

Legendaarinen poplaulaja, pianisti ja lauluntekijä Elton John konsertoi ensi kesänä Pori Jazzissa. Hänen levyjään on maailmanlaajuisesti myyty yli 250 miljoonaa. Elton Johnin hittejä ovat muun muassa Don’t Go Breaking My Heart, Rocket Man ja Candle In The Wind. Rockin Hall of Fameen hän pääsi vuonna 1994.

Elton John esiintyy Kirjurinluodossa 16. heinäkuuta.