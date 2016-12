Ranta-Kukkurin tonteille hintalaput

Uutiset 3:04

Samuli Kinnari

Sastamalassa tekninen lautakunta on päättänyt uuden Ranta-Kukkurin alueen tonttien hinnoittelusta.

Lähimpänä rantaa sijaitsevien tonttien pohjahinta on hieman korkeampi kuin muiden tonttien. Hintoja on jyvitetty sijainnin ja laadun mukaan. Hintalappuja on kolme, eli 20 000 euroa, 25 000 euroa ja 40 000 euroa.

Lousajasta kaupunki on hankkinut omistukseensa korttelialueen Ratakadun ja Toravantien kulmauksesta. Se voidaan myydä joko yhtenä kokonaisuutena tai jaettuna pienempiin osiin 8 euron neliöhintaan.

Kunnallistekniikka Ranta-Kukkuriin alkuvuodesta

Ranta-Kukkurin alueen tontit asetetaan varattaviksi, kun alueella on kunnallistekninen valmius. Kunnallistekniikan rakentaminen on määrä aloittaa alkuvuodesta. Siten taloja päästäisiin rakentamaan keväällä tai kesällä.

Lousajassa kauppa alkaa, kun tarkemmat liito-oravaselvitykset ovat valmistuneet.