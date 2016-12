Kiikka Kokemäenjoen merkittävimpiä hyyderiskipaikkoja

Uutiset 19:01

Samuli Kinnari

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat kasvoivat hieman joulukuun lopulla lauhan ja sateisen sään vuoksi. Poutaisemman sään myötä ne kuitenkin kääntyivät laskuun, joka jatkuu lähipäivien ajan.

Hyydetulvatilanteisiin Kokemäenjoella varaudutaan yläpuolisten järvien säännöstelyllä. Niiden vedenkorkeuksia on pidetty hieman tavanomaista alempana. Tarkoituksena on varmistaa, että järvissä on riittävästi tilaa juoksutuksen nopealle pienentämiselle.

”Muodostuessaan hyyde kertyy pohjakiviin ja vesistörakenteisiin aiheuttaen jokiin tulvavesiä nostattavia jääpatoja. Merkittävimmät hyyderiskipaikat ovat Kokemäenjoen ala- ja keskijuoksulla sekä Sastamalassa Kiikan seudulla”, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kunnostustöitä Melon padolla

Kokemäenjoella Nokialla kunnostetaan talvella Melon patoa.

”Pyhäjärven pinnan laskemisella helpotetaan Melon padolla tehtäviä korjaustöitä, jotka jatkuvat kevääseen”, kertoo Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma.

Kunnostustöiden vuoksi Pyhäjärvi on noin 15-25 senttiä keskimääräistä alemmalla tasolla.