Pelastuslaitos muistuttaa ilotulittajia suojalaseista

Uutiset 17:01

Samuli Kinnari

Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa uudenvuoden juhlijoita suojalaseista. Suojalasit ovat tulitteiden käyttäjille pakolliset ja katsojillekin niitä suositellaan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston teettämän tutkimuksen mukaan joka kahdeksas ilotulitteiden ampujista ei käytä suojalaseja. Tulitteiden käyttäjille suojalasit ovat kuitenkin olleet pakolliset jo vuodesta 2009 lähtien.

Viime uutenavuotena silmävammatilastot synkkenivät, kun ilotulitteet aiheuttivat 29 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Vammoja oli kaksitoista enemmän kuin edellisenä vuonna ja kahdeksantoista enemmän kuin sitä edellisenä. Vammautuneista seitsemän oli ollut vain seuraamassa ilotulituksia.

”Vakavimmilta vammoilta olisi vältytty kokonaan, jos ampujat ja katsojat olisivat käyttäneet suojalaseja. Suojalasit ovat lain mukaan pakolliset ilotulitteiden ampujalle, mutta niiden käyttöä suositellaan kaikille ilotulitusta ulkona seuraaville”, ylitarkastaja Mikko Ojala Tukesista sanoo.

Ilotulitteet vain aikuisille

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden ikäraja on 18 vuotta. Vanhempien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi. Muunlaisia kuin Tukesin hyväksymiä ilotulitteita ei saa käyttää.

Ilotulitteiden kanssa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Rakettien, patojen ja muiden tulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota varsinkin nyt, kun Pirkanmaa on lähes lumeton.

Vaikka ilotulittaminen juhlistaakin uudenvuoden viettoa, on syytä muistaa myös siitä aiheutuva melu. Erityistä haittaa melusta on lemmikkieläimille ja vanhuksille. Myös ympäristön roskaantuminen tulee ottaa huomioon. Pakkausjätteet ja tulitteiden jäänteet tulee siivota.

Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenaaton iltakuudesta uudenvuodenpäivään yökahteen.