Uutiset 5:31

Samuli Kinnari

Liikennevirasto varoitti huonosta ajokelistä aikaisin lauantaiaamuna.

Ajokeli on koko maassa huono ja paikoin erittäin huono. Syynä ovat sään lauhtuminen, lumisade ja kova tuuli.

Matalapaine saapui yöllä luoteesta. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan maan länsiosaan on odotettavissa pilvistä ja lumisadetta, joka on paikoin runsasta. Päivällä luvassa on lännestä alkaen poutaa ja osaksi selkeää.