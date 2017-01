Attendo avasi yksityislääkärin vastaanoton Huittisissa

Uutiset 15:18

Samuli Kinnari

Huittisissa ja useilla muilla paikkakunnilla Attendo on avannut yksityislääkärin vastaanoton. Yhtiön lääkärit ottavat jatkossa työterveyshuollon yksiköissä vastaan myös yksityisasiakkaita.

Aloite yksityisvastaanotoille tuli Attendon mukaan asiakkailta. ”Attendo on monen suomalaisen vanha tuttu kunnallisten palveluiden sekä työterveyspalveluiden puolelta, ja moni on ihmetellyt miksei meille pääse yksityisvastaanotolle. Tämä on yritykselle niin sanottu viiden pisteen vihje, joten päätimme avata myös yksityislääkärin vastaanotot”, sanoo liiketoimintajohtaja Annu Voutilainen.

Attendo uskoo, että tulijoita on, vaikka samoja asiakkaita halajaa moni muukin yritys.

Huittisten kaupungin työterveyspalveluiden tuottajana Attendo aloitti joulukuun alusta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Palveluiden piiriin kuuluu yli 3 600 kaupungin työntekijää ja yritysasiakasta.

Pohjoismainen hoiva- ja terveyspalveluiden tarjoaja

Attendo vastaa Suomessa seitsemän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Hoivakoteja sillä on 150. Työntekijöitä vuonna 2015 oli 7 750. Myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva yhtiö on perustettu vuonna 1985.