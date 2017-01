Sastamalassa nuoret ja yritykset kohtaavat Kesätyötorilla

Uutiset 8:55

Samuli Kinnari

Pixabay

Sastamalassa kesätyöntekijät ja työnantajat kohtaavat Kesätyötorilla ensi tiistaina. Toista kertaa järjestettävän tapahtuman ideana on saattaa yhteen kesätöitä hakevat nuoret ja kesätyöntekijöitä pestaavat yritykset.

Kesätyötori tarjoaa nuorille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja aktiivisuuttaan sekä luoda omat polkunsa työelämään. Tapahtumassa saa myös esimiesten vinkkejä muun muassa siitä, minkälainen on hyvä kesätyöntekijä, miten töitä saa ja millaista käyttäytymistä työpaikalla odotetaan.

Työnantajille Kesätyötori tarjoaa tilaisuudeen verkottumiseen. Tapahtumassa on tilaisuus paitsi rekrytoida työntekijöitä myös tavata toisia työnantajia sekä esitellä tuotteitaan ja palveluitaan.

Tapahtuma syntyy yhteistyöllä

Sastamalan seudulla on käynnissä eri toimijoiden yhteistyö, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisesti pidemmällä tähtäimellä. Kesätyötori on osa tätä toimintaa. Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Sastamalan kaupunki, SASKY koulutuskuntayhtymä, Vammalan lukio, sekä yrittäjä- ja 4H-yhdistykset.

+ Kesätyötori järjestetään Vexve Areenalla tiistaina 24.1. klo 13-16. Osallistuminen on maksutonta myös työnantajille.