Pirkanmaan ympäristöpalkinto Katariina Pylsylle

Uutiset 12:03

Pirkanmaan ELY-keskus

Sastamalan kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy on saanut Pirkanmaan ympäristöpalkinnon. Tunnustus myönnettiin Ritajärven luonnonsuojelualueen perustamisesta ja suunnittelusta sekä kehittämisestä.

”Pylsyn työ on ollut ratkaisevaa Ritajärven luonnonsuojelualueen perustamisessa. Hän on ollut avainasemassa ideoinnissa, rahoituksen hakemisessa ja hankkeen toteuttamisessa sekä hankkeen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnassa”, toteaa tutkimusprofessori ja palkintoraadin puheenjohtaja Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Luonnonympäristöltään Ritajärven alue on pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen varsien yhtenäinen ja vaihteleva elinympäristökokonaisuus. Alueella on paljon monimuotoisia elinympäristöjä, joiden puuston rakenne on luonnontilaisen kaltaista, erirakenteista ja monimuotoista. Alue on erityisen tunnettu kivikkoisuudestaan ja valtavista siirtolohkareista.

Ritajärven alue on ollut retkeilijöiden käytössä kymmeniä vuosia, mutta aiemmin sinne ei ole ollut turvallista viedä esimerkiksi pieniä koululaisia, eivätkä alueesta ole tienneet edes kaikki sastamalalaiset. Tähän asti reiteillä liikkuminen on ilman paikallistuntemusta ollut erittäin haasteellista. Viime vuonna sinne asennettiin viitat ja opastaulut ja kaikki polut merkittiin. Katariina Pylsy on myös aktiivisesti tiedottanut alueesta.

Palkintoraati päätti jakaa lisäksi kunniamaininnat Pirkanmaan linnusto -kirjan tekijöille Lasse Kososelle, Pekka Rintamäelle, Petri Seppälälle ja Christian Geigerille sekä Humuspehtoorin perustajalle Reino Mantsiselle.