Muinaisjäännöksiin kajotaan yleensä vahingossa – Selvitys paljasti Sastamalasta kolme tapausta

Uutiset 4:29

Samuli Kinnari

Kuvakaappaus Google Maps, Google ja tietojen tarjoajat

Kaikki muinaisjäännökset ovat suoraan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja. Sastamalassa niitä on paljon.

Museovirasto selvitti luvatonta muinaisjäännöksiin kajoamista vuosina 2010-2015. Tapauksia tuli Sastamalasta ilmi kolme.

Tyrväänkylässä historiallisella asuinpaikalla ja Kaukolassa rautakautisessa röykkiökalmistossa oli kaivettu maata kuitukaapelin asentamista varten ilman asianmukaista lupamenettelyä. Kallialassa rautakautisesta röykkiökalmistosta löytyi metallinetsinnän harrastamisen jäljiltä pienialaisia maankaivelun merkkejä. Pirkanmaan maakuntamuseo on hoitanut tapauksia yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Yhteensä koko maassa oli vaurioitunut yli 90 muinaisjäännöstä. Useimmiten taustalla oli metallinetsinnän harrastaminen. Lähes yhtä paljon muinaisjäännöksiä vaurioitui metsätalouden harjoittamisen yhteydessä.

Sastamalasta on muinaisjäännösrekisterissä peräti 433 kohdetta. Esimerkiksi Kokemäeltä niitä on 147, Huittisista 127, Säkylästä 81 ja Punkalaitumelta 48.

Tieto vähentää vahinkoja

Tahallinen kiinteän muinaisjäännöksen luvaton kaivaminen on Suomessa melko harvinaista.

”Useimmissa tapauksissa on kyse on siitä, että tieto kiinteästä muinaisjäännöksestä on puuttunut”, kertoo erikoistutkija Päivi Maaranen Museovirastosta.

Pääosassa tapauksista vahingolta olisi vältytty, kun asioita oltaisiin selvitetty etukäteen ja huolehdittu, että tiedot ovat kaikilla hankkeessa mukana olevilla selvillä.

Muinaisjäännökset löytyvät muinaisjäännösrekisteristä. Kohteen laajuuden, rajauksen ja muut tiedot voi tarvittaessa kysyä Museovirastosta tai maakuntamuseosta.

+ Museoviraston muinaisjäännösrekisteri

+ Museoviraston blogissa Päivi Maarasen kirjoituksen yhteydessä hyödyllisiä linkkivinkkejä