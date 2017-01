Poliisi pyytää tietoja pankkikorttivarkaista ja autosta

Uutiset 15:30

Samuli Kinnari

Sisä-Suomen poliisi

Useasta varkaudesta ja maksuvälinepetosesta epäillyistä kahdesta miehestä ja yhdestä naisesta pyytää poliisi havaintoja.

Asianomaistajat ovat 1940- ja 1950-luvuilla syntyneitä naisia. Kolmikko on urkkinut maksukortin tunnusluvun kassalla tai pankkiautomaatilla. Tämän jälkeen he ovat varastaneet pankkikortin suoraan taskusta tai uhria on seurattu autolle ja hämätty kysymällä neuvoa.

Epäiltyjen liikkeistä pyydetään tietoa osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Erityisesti kolmikon käyttämän auton tiedot kiinnostavat. Akuutissa tilanteessa kehotetaan soittamaan hätänumeroon 112 ja pyytämään poliisi paikalle.