Tyrvään Pappila aukeaa lokakuussa

Uutiset 7:09

Antti Rislakin kotialbumi

Sastamalan keskustassa tapahtumatalo Tyrvään Pappila avaa ovensa yleisölle lokakuussa. Vuonna 1922 valmistunutta rakennusta peruskorjataan parhaillaan perinteitä vaalien kulttuurin ja kaupunkilaisten kohtauspaikaksi. Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta on ensimmäisten juhlavieraiden määrä päästä ihastelemaan Pappilan huolella entisöityjä saleja ja kamareita.

Avauspäivästä lähtien talo tulvii tapahtumia ja toimintaa. Avajaisviikon ajan yleisöllä on mahdollisuus tutustua Pappilan tiloihin opastetuilla kierroksilla, joita järjestetään päivittäin useaan otteeseen. Jatkossa Pappilan tiloissa tullaan järjestämään säännöllisesti erilaisia yleisölle avoimia kulttuuri- ja ravintolatapahtumia sekä myös taidenäyttelyitä. Pikkujouluaikaan tarjolla on ohjelmallisia juhlailtoja, jonne kuka tahansa voi varata paikan, isommalla tai pienemmällä joukolla.

Miljöö entisöity huolella

Tyrvään Pappilan huolella entisöity miljöö palvelee sekä yksityisten ihmisten juhlatila- että yritysten edustustarpeita. Pappilan tiloja voi lokakuusta alkaen varata yritysten ja yhdistysten kokouksiin ja juhliin sekä yksityishenkilöiden merkkipäiviin ja muihin juhlahetkiin. Pappilan juhlissa tullaan erityisesti panostamaan korkeatasoiseen ruokaan, näyttävään esillepanoon sekä palveluun. Ruokatarjontaa ideoi ja toteuttaa monista ravintolamaailmoistaan tunnettu Arto Rastas tiimeineen.

Kaupunkilaisten uusi olohuone

Pappilan omistajapariskunta Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen toivoo, että Pappilasta tulee kaupunkilaisten uusi olohuone. Laadukkaan ohjelmiston, hyvän ruoan sekä ainutlaatuisen miljöön toivotaan keräävän yleisöä kauempaakin. ”Tavoitteemme on tarjota niin korkeatasoista ruokaa ja ohjelmaa viihtyisässä ympäristössä, ettei asukkaiden enää tarvitse lähteä Sastamalasta isoihin kaupunkeihin, vaan päinvastoin vieraat tulevat kauempaakin meille”, Niemiset sanovat.

Toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto on tarttunut töihin vuoden vaihteessa. ”Malttamattomana odotan pääsyä Pappilan tiloihin touhuamaan, mutta toisaalta on varsin hienoa, että meillä on kevät aikaa yhdessä rakentaa ja hioa tulevan tapahtumatalon konseptia ja ohjelmasisältöä. Yhteistyö paikallisten kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa sekä kaupunkilaisen toiveiden kartoitus on onnistumisemme kannalta erityisen tärkeää”, Kuusisto toteaa.