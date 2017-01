Keikyän riippusilta vaatii laajan peruskorjauksen

Uutiset 15:23

Samuli Kinnari

Sastamalassa suunnitelmat Keikyän riippusillan kunnostamiseksi etenevät. Silta on laajan peruskorjauksen tarpeessa.

Merkittävimmiksi vaurioiksi ja ongelmiksi on todettu puisten poikkipalkkien lahovauriot ja halkeilu, kaidejohteiden lahovauriot, pohjoisen sillan riippuköysien ja tankojen korroosiovauriot sekä tuulivaijerien löysyys. Tarkastus tehtiin loppukesällä vuonna 2014. Vakavien vaurioiden ja ongelmien lisäksi on listattu kymmenen lievempää.

Kunnostuksen kustannusarvioksi on laskettu 384 900 euroa. Kaupunki on hakemassa hankkeeseen Joutsenten reitiltä rahoitusta 36 prosenttia. Asia on maaseutulautakunnan käsiteltävänä maananantaina.

Riippusillalle halutaan myös parempi viitoitus ja ilmoitustaulu. Kunnostuksen jälkeen sillalla voitaisiin järjestää vaikka tansseja.