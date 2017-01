Väkivaltarikosten kasvu huolettaa Satakunnassa

Uutiset 13:21

Samuli Kinnari

Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä laski hieman viime vuonna. Niitä tuli poliisin tietoon vajaat 40 000, mikä on noin 700 vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Omaisuusrikokset ovat laskussa. Esimerkiksi vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet varkaudet ovat vähentyneet.

”Yksi syy varkauksien vähenemiseen on varmaankin loma-asuntojen lukituksen ja turvajärjestelmien kehittyminen, mutta omalta osaltaan vähenemiseen on vaikuttanut myös poliisin oma toiminta. Nämä varkaudet ovat tyypillisesti sellaisia, että rikollisjoukko tekee useita murtoja, mutta tuloksellisella tutkinnalla poliisi on onnistunut paljastamaan joitakin liigoja pois ’markkinoilta’, sanoo poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Väkivalta- ja seksuaalirikosten määrä sen sijaan on kasvussa. Samoin poliisia huolettavat huumeet liikenteessä. Huumausaineet olivat mukana noin 600 tapauksessa kaikista rattijuopumuksista.

Hälytystehtävien määrä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa nousi edellisvuodesta parilla tuhannella.