Pirkanmaalla tehtailtu kirjevarkauksilla mittavat vahingot

Uutiset 10:44

Samuli Kinnari

Posti

Poliisin tietoon on Pirkanmaalla tullut lokakuun puolivälin jälkeen kymmeniä tapauksia, joissa kirjelaatikoista on varastettu postia. Varkauksia on ilmoitettu yli kolmekymmentä ja rikoksen kohteeksi joutuneita kirjelaatikoita on lähes neljäkymmentä. Varkaudet ovat jatkuneet tämän vuoden puolella.

Tutkinnassa on selvinnyt, että osassa tapauksia on käytetty Postilta varastettuja avaimia, jotka ovat sopineet useisiin kirjelaatikoihin. Anastettuja avaimia on myös mitä ilmeisimmin kopioitu ja levitetty eteenpäin.

Kirjelaatikoista on viety muun muassa laskuja, joihin on muutettu saajan tilinumerotiedot. Väärennettyjen laskujen avulla tekijät ovat saaneet yksittäisissä tapauksissa useiden tuhansien eurojen hyödyn, joissakin jopa kymmenien tuhansien. Yhteensä asianomistajille aiheutuneet vahingot ovat pelkästään Pirkanmaalla noin 150 000 euroa. Asianomistajia on ilmennyt tähän mennessä yli viisikymmentä.

Sisä-Suomen poliisi on esitutkintojen yhteydessä ottanut tähän mennessä kiinni viitisentoista rikoksesta epäiltyä. Heistä osa on vangittu. Henkilöitä epäillään paitsi varkauksista ja viestintäsalaisuuden loukkauksista, myös törkeistä petoksista, petoksista, väärennöksistä sekä törkeistä rahanpesuista ja rahanpesuista. Osa rikoksien kautta epäiltyjen tileille päätyneestä rikoshyödystä on saatu takavarikoitua. Pääosin esitutkinnat ovat vielä kesken ja etenevät syyteharkintaan arvion mukaan loppukevääseen mennessä.

Harkintaa poliisi kehottaa käyttämään siinä, millaiseen kirjelaatikkoon postiaan jättää. Jos yritys saa laskun, jossa saajan tiedot ovat muuttuneet, kannattaa tiedot varmistaa vielä maksun saajalta.