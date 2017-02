PääMajassa juhlitaan Raijan päivää

Uutiset 17:48

Sastamalan seudun museo

Sastamalan Vammalassa Tornihuvilan PääMajassa tarjoillaan Raijan päivän kahvit torstaina 9. helmikuuta kello 13-15, jolloin myös näyttelyyn on vapaa pääsy. Raija Mäkinen on itse paikalla kertomassa hatuista.

Sastamalan seudun museon tuottamassa PääMaja-näyttelyssä on tähän mennessä vieraillut lähes 1 700 henkilöä. Museon henkilökunta toivoo, että 2 000 kävijän raja saataisiin rikki. Aikaa tosin on enää hieman yli kaksi viikkoa, sillä näyttely on viimeistä päivää avoinna lauantaina 25. helmikuuta.

”Olisihan se hienoa nähdä viimeisinä päivinä kävijöiden jono kiemurtelemassa Tornihuvilan pihalla samaan tapaan kuin joihinkin museonäyttelyihin on jonotettu Tampereella ja Helsingissä”, haaveilee viestintävastaava Heli Tuominen.