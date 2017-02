Satakunnassa kaadettiin lähes 2 500 hirveä

Uutiset 15:16

Samuli Kinnari

Vuodenvaihteessa päättyneellä hirvenmetsäskaudella kaadettiin riistakeskuksen Satakunnan toimialueella 2 495 hirveä. Määrä on noin 330 enemmän kuin vuotta aiemmin. Saalismäärä kasvoi toista kertaa peräkkäin.

Syksyn kokonaissaaliista 52 prosenttia oli vasoja. Kaadetuista aikuisista hirvistä lievä enemmistö eli 51 prosenttia oli uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 92 prosenttia.

Toteutunut saalismäärä on hieman laadittuja verotussuunnitelmia suurempi. Monin paikoin hirviä tavattiin odotettua enemmän, jolloin myös niin sanottuja pankkilupia otettiin käyttöön.

Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeseen. Hirvijahteihin osallistuu arviolta 6 000 metsästäjää, kun metsästyskortin lunastaneita on yhteensä noin 15 000. Hirvieläimiä metsästäviä seuroja ja seurueita on 211.