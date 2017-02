Hämeenkyröstä kateissa 15-vuotias poika

Uutiset 13:15

Samuli Kinnari

Poliisi

Poliisi kaipaa havaintoja 15-vuotiaasta Joona Martikaisesta. Hän katosi Hämeenkyrössä 19. tammikuuta.

Kadonnut on noin 160 senttiä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on leuassa leikkausarpi ja kasvot ovat toispuoleiset. Pojalla on vaaleanruskeat ja lyhyet hiukset. Kadotessa hänellä oli yllään iso takki ja erittäin löysät housut.

Joona Martikainen saattaa olla niin Pirkanmaalla kuin Keski-Suomessakin.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan Ikaalisten poliisiasemalle puhelinnumeroon 0295 415 084, lähimmälle poliisille tai akuutissa tilanteessa hätänumeroon 112.