Saunalautta vesille ja riippusilta kuntoon Joutsenten reitillä

Riippusillan peruskorjaus Keikyässä ja ensimmäinen saunalauttapalvelu Vammalan vesillä saivat muiden muassa puollon, kun Joutsenten reitin hallitus käsitteli hankehakemuksia.

Suomen pisin puinen riippusilta on huonossa kunnossa. Se ylittää Kokemäenjoen Keikyässä. ”Jotta historiallinen silta säilyy asukkaiden ja matkailijoiden käytössä myös tulevaisuudessa, se vaatii laajan peruskorjauksen. Peruskorjauksen lisäksi sillalle tuodaan ilmoitustaulu ja opastekylttejä”, kertoo hanketta hallinnoivan Sastamalan kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy.

Rautaveden ja Kuloveden vesistössä pääsee pian seilaamaan saunalautalla. Rakennusalan yrittäjä Kimmo Kuja-Arolla kalastusopaspalveluiden myynti on kasvattanut viime vuosina osuutta liikevaihdosta. ”Minulle on syntynyt hyvä kuva vesistömatkailun asiakassegmenteistä ja matkailupalveluiden tarpeesta. Saunalautta eli viihtymiskeskus toimii matkailupalveluna. Tavoitteena on viedä ihmiset luonnon ja vesistön äärelle, josta ammennetaan voimaa arjen jaksamiseen ja tehdään tutuksi kaunista sastamalalaista järvimaisemaa”, Kuja-Aro sanoo. Saunalautan kyytiin mahtuu kaksitoista henkilöä. Se sopii niin kesäpäivän viettoon, synttärijuhliin, työhyvinvointipäiviin kuin vaikka polttareihin.

Suodenniemellä ja Laviassa sijaitsevalle Heinijärvelle sopivat kunnostustoimenpiteet selvitetään sisältäen luonto-, viitasammakko-, kasvillisuus-, linnusto- ja kalastokartoituksen. Järvi oli ennen runsaskalainen ja suhteellisen kirkasvetinen. Siitä pyydettiin muun muassa madetta. Nyt Heinijärvi on matala, rehevöitynyt, lähdepohjainen ja humuspitoinen. ”Järven umpeen kasvaminen on lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi kalastaminen on ollut hankalaa kasvillisuudesta johtuen”, valottaa SuLa Heinijärvi ry:n sihteeri Eila Väliheikki. Kartoituksen jälkeen on tarkoitus hakea rahoitusta kunnostushankkeelle, jolla kohennetaan Heinijärven tilaa, estetään rehevöitymistä ja umpeen kasvamista sekä parannetaan veden laatua. Järven pinta-ala on 94 hehtaaria ja rantaviivaa on seitsemän kilometriä.

Huittisissa yrittäjä Jarmo Multanen valmistaa pönttöuuneja. Tavoitteena on hakea tuotteille CE-merkintä ja tehdä toiminnasta valtakunnallista. ”CE-merkintäoikeuden saaminen pönttöuuneille luo yritykselle paremmat tuotekehitysedellytykset sekä antaa mahdollisuuden kasvattaa toimintaa laajemmaksi, koska merkintä mahdollistaa tuotteen myynnin tarvikepakettina ilman muurausta. Toiminnan kasvattamisen myötä kasvaa luonnollisesti myös henkilöstötarve. Tavoitteena onkin nostaa yrityksen liikevaihtoa ja palkata työntekijä”, selventää Jarmo Multanen.

Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuma laajenee kaksipäiväiseksi digisisältöineen ja oheistapahtumineen. Hämeenkyrön Yrittäjät puolestaan kehittää yrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä hankinnan ja markkinoinnin osa-alueilla.

Joutsenten reitin hallitus käsitteli seitsemää hanketta, joista kuuden puolletun hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 266 000 euroa. Julkisen tuen osuus on 60 prosenttia.