Jakeluvirheet kasautuvat Postin piikkiin

Uutiset 16.2. 12:53

Samuli Kinnari

Posti

Postin mukaan sitä työllistävät entistä enemmän sanomalehtien jakeluyhtiöiden tekemät jakeluvirheet. Kansalaiset palauttavat Postille päivittäin muiden jakeluyhtiöiden vääriin osoitteisiin jakamia kirjeitä, joita he luulevat Postin jakamiksi.

Muun muassa laskuja jakavat nykyisin myös sanomalehtien varhaisjakajat. ”Postille tulee viikoittain jo yli 500 kappaletta muiden jakeluyhtiöiden virheellisesti jakamia kirjeitä ja muita lähetyksiä. Tämä on erittäin ikävä asia, koska väärin jaetusta postista moititaan Postin postinjakajia, vaikka he ovat näihin virheisiin täysin syyttömiä. Näissä tapauksissa vastuu virheestä kuuluu aina jakelusta vastaavalle jakeluyhtiölle”, korostaa Postin jakelujohtaja Juhani Vuola.

Kirjeen jakavan jakeluyhtiön tunnistaa maksumerkinnästä kirjekuoressa. Postin jakamissa yrityskirjeissä lukee Postin lisäksi PRIORITY tai ECONOMY. Pirkanmaalla ja Satakunnassa Alma Manun jakamat postit tunnistaa merkinnästä MANU.

”Ongelma on, että postinsaajien on hyvin vaikea tunnistaa jakeluoperaattoria kuoressa olevan kirjainyhdistelmän perusteella. Lisäksi maksumerkintä on kirjoitettu hyvin pienellä präntillä”, sanoo Postin palvelupäällikkö Juha Aro.

Muiden jakeluyhtiöiden väärin jakamia lähetyksiä ei pidä viedä Postin kirjelaatikoihin, vaan noudattaa jakeluyhtiöiden ilmoittamaa palautusmenettelyä.