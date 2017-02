Lintujen kevätmuutto käynnissä – Sastamalassa tavattu harvinaisia talvehtijoita

Uutiset 13:33

Pixabay

Poikkeuksellisen lämpimät säät ovat herätelleet lintujen kevätmuuttoa. Muuton käynnistymistä on ollut selkeästi havaittavissa helmikuun puolivälissä.

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys kertoo, että Sastamalassa Meskalassa on havaittu uuttukyyhky 12. helmikuuta. Maakunnassa on nähty myös sepelkyyhkyjä, turkinkyyhkyjä ja pulmusia.

Pöllöt ovat huhuilleet jo pitkään. Pöllöjen ravintotilanne on Pirkanmaalla pääsääntöisesti parempi kuin esimerkiksi viime keväänä. Tämä ilmenee soidintavien pöllöjen määrissä. Lehtopöllö on aikainen pesijä, joten varhaisimmilla pesijöillä voi pian olla poikaset pesässä. Viime päivinä soidintavien pöllöjen joukkoon on ilmaantunut sarvipöllöjä. Osa saattaa olla talvehtinut maakunnassa, mutta sarvipöllöjä on myös tullut muutolta.

Laulujoutsenia on talvehtinut Pirkanmaalla ainakin 30-40. Nyt laulujoutsenia saapuu lisää päivittäin, jos säät pysyvät otollisina. Isokoskeloita on ilmaantunut sulavesiin ja telkkienkin määrät kasvavat. Kiikassa ynnättiin 12. helmikuuta 44 telkkää. Talvehtivista isokoskeloista on maakunnassa havaintoja talven mittaan muutamasta kymmenestä yksilöstä. Telkkien havaittu talviaikainen yksilömäärä lähentelee sataa lintua.

Harvinaisia talvehtijoita on tavattu. Sastamalassa on talvehtinyt hiirihaukka, Kokemäenjoen sulissa kaksi pikku-uikkua ja Keikyän Kiviniemessä ainakin neljä piekanaa.

Merikotkia on jälleen ollut talven yli Pirkanmaalla paljon. Muuttavia maakotkia on jo nähty.