Säkylä tekee viime vuodelta erinomaisen tuloksen

Uutiset 15:50

Samuli Kinnari

Viime vuoden tilinpäätös tulee olemaan Säkylässä huomattavasti talousarviota parempi. Kunta tekee noin 2,6 miljoonan euron ylijäämän.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpään mukaan tuloksen taustalla on pitkäjänteinen yhteistyö, jolla kuluja on karsittu ja toimintaa tehostettu. ”Kaikki päätökset eivät ole olleet helppoja, mutta nyt pitkäjänteinen työmme kantaa hedelmää. Samaan aikaan olemme onnistuneet säilyttämään hyvät palvelut asukkaillemme”, kertoo Mäenpää.

Kuntaliitos luottamuksen hengessä

Köyliön ja Säkylän kuntaliitos toteutui viime vuoden alussa. Ensimmäinen yhteinen vuosi tulee olemaan yhdistyneiden kuntien ylivoimaisesti paras viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta.

Teijo Mäenpään arvion mukaan kuntaliitos sujui hyvässä hengessä ja vuoden aikana on taloudenkin asioista päätetty sopuisasti yhdessä. ”Uskon, että liitostamme tullaan vielä käyttämään esimerkkinä siitä, kuinka kunnat voivat tehdä liitoksen luottamuksen hengessä, toisiaan arvostaen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkien”, Mäenpää toteaa.

Kuntaliitoksen yhteydessä Säkylässä on henkilöstä vähennetty luonnollisen poistuman kautta. Samalla ostopalveluja on voitu karsia, kun kunnan voimavaroja on pystytty käyttämään aiempaa tehokkaammin. Vähentyneillä käyttömenoilla ja kohtuullisesti kertyneillä verotuloilla saavutettiin ylijäämästä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Jo pelkästään tavanomaisen käyttötalouden tulos on huippuluokkaa.

Alijäämästä pystytään kattamaan kerralla valtaosa

Liitosavustusta Säkylä sai viime vuonna 800 000 euroa. Lisätuloa hankittiin myös metsän myynnillä vajaa puoli miljoonaa. Kokonaisuudessaan ylijäämä ei ole sattumaa, vaan määrätietoisten ratkaisujen tulos.

Alijäämää Säkylällä on taseessaan 3,9 miljoonaa. Siitä pystytään kattamaan nyt kerralla lähes 70 prosenttia.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpään tavoin kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Pelttari on mielissään hyvästä tuloksesta. ”Talousohjelmamme ensimmäinen vaihe näyttää toteutuvan odotettua nopeammin. Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuun tulokseen jatkamme samalla linjalla”, Pelttari sanoo.

Yritykset investoineet Säkylään vahvasti

Viime vuosina Säkylä on panostanut yritystoiminnan edellytyksiin. Sen seurauksena yritykset ovat investoineet kuntaan erittäin vahvasti. Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää uskoo, että myös biotalouden liiketoiminta tulee edelleen kasvamaan lähivuosina.

”Meillä on sadan hehtaarin teollisuusalue hyvien kulkuyhteyksien varrella ja toimintavarma infra, mukaan lukien kristallinkirkasta pohjavettä. Olemme aktiivinen kumppani ja edellytysten luoja uusille ja vanhoille yrityksille”, Mäenpää luonnehtii.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää antaa kiitosta myös henkilöstölle ja luottamusväelle vahvasta sitoutumisesta yhteisesti linjattuihin tiukan talouden tavoitteisiin.