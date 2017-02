Sastamalan kolarista henkirikostutkinta: Tila-auton epäillään törmänneen mopoautoon tahallaan

Uutiset 11:56

Samuli Kinnari

Lauantai-iltana Sastamalassa menehtyi kaksi nuorta mopoauton ja tila-auton nokkakolarissa.

Poliisi kertoo, että asiaa selvitettäessä on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on todennäköisiä syitä epäillä, että tila-auton kuljettaja on törmännyt vastaan tulleeseen mopoautoon tahallaan. Tila-autoa ajanut 35-vuotias nokialainen mies on pidätetty. Hän on vammojensa johdosta hoidettavana sairaalassa. Miehen vammat eivät ole vakavia.

Asiaa tutkitaan kahtena tappona, törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi kuulustelee tämän päivän aikana useita asiaan liittyviä henkilöitä.

Aikaisemmin Alueviestissä:

Kaksi nuorta kuoli tila-auton ja mopoauton nokkakolarissa Sastamalassa (18.2.2017)