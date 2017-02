Mopoautoon törmännyt mies yritti surmata itsensä

Uutiset 11:18

Sastamalan lauantai-illan nokkakolarin tutkinta on edennyt.

Poliisi sai kello 19.17 tehtävän 35-vuotiaan miehen kotiin Nokialla perheriidan vuoksi. Ennen kuin partio ehti paikalle, ilmoitti epäillyn perheenjäsen hätäkeskukseen kello 19.21, että mies oli poistunut paikalta autolla.

Seuraava ilmoitus poliisille tuli kello 19.35. Sen mukaan jokin auto oli törmännyt tien vieressä olleeseen betoniseen kaivonrenkaaseen. Auto oli poistunut paikalta, mutta sen osia ja rekisterikilpi oli jäänyt maahan. Tässä vaiheessa autoa tavoittamaan oli lähtenyt Nokialta useita poliisipartioita.

Poliisi sai kello 19.35 tiedon, että tumma pakettiauto oli ajanut vastaantulevien kaistalla valtatiellä 12. Ilmoittaja oli joutunut tekemään väistöliikkeen estääkseen onnettomuuden. Tila-auto oli tuolloin etupäästään lähes pimeä, vain toisen puolen huomiovalo paloi.

Seuraavaksi poliisille ilmoitettiin nokkakolarista kello 19.40. Turmassa kuoli kaksi 17-vuotiasta sastamalalaista nuorta, jotka olivat liikkeellä mopoautolla.

Törmäyksellä useita silminnäkijöitä

Kolarilla oli useita silminnäkijöitä. Heidän kertomuksistaan ilmenee, että mies ohjasi auton tarkoituksella vastaantulevien kaistalle.

Tämän hetken tiedon mukaan epäilty ei ajanut erityistä ylinopeutta törmäyshetkellä. Tila-auton nopeutta selvitetään edelleen.

Mies otettiin kiinni kolaripaikalta ja toimitettiin sairaalaan. Hänen vammansa olivat lieviä. Epäilty siirretään poliisin tiloihin maanantain aikana.

Mies oli humalassa ja nauttinut lääkkeitä

Poliisi on kuulustellut epäiltyä sunnuntaina. Mies on kertonut, että hänen tarkoituksensa oli surmata itsensä ajamalla päin vastaan tulevaa autoa.

Epäilty on sanonut, ettei ymmärtänyt vastaantulijan olleen mopoauto, vaan luuli sitä isommaksi kulkuneuvoksi. Hän ei muista kaikkia tapahtumia tarkkaan.

Mies puhalsi alkometriin törkeän lukeman 1,42 promillea. Lisäksi epäilty on kertonut syöneensä hänelle määrättyjä lääkkeitä. Mies on kärsinyt mielenterveysongelmista. Hän on ollut itsetuhoinen myös aikaisemmin.

Poliisi esittää epäiltyä tiistaina vangittavaksi.