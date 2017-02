Oppaiden Reisuköppi Ritajärven luonnonsuojelualueelle

Uutiset 10:30

Sastamalan Oppaat on myöntänyt tämän vuoden Reisuköpin eli Matkasauvan Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Tunnustuksen saa Sastamalan kaupunki, jonka eri toimijat ovat tehneet ansiokasta työtä alueen kehittämiseksi.

Ritajärven alue on noussut merkittäväksi luonnonsuojelu-, virkistys-, matkailu- ja opetuskohteeksi. ”Alue on poikkeuksellisen hieno luontokohde sekä paikallisesti että maakunnallisesti”, kiittävät Sastamalan Oppaiden puheenjohtaja Eija Vaateri ja varapuheenjohtaja Leena Myllyniemi. Alueelle on laadittu kattava käyttö- ja hoitosuunnitelma. Polut on kunnostettu sekä rakennettu viitoitus ja pitkospuita. Haastava maasto on näin ollen aiempaa helpompi kulkea. ”Ritajärven alueen suosio ja sen eteen tehty työ tukevat myös alueen muiden matkailukohteiden toimintaa”, Vaateri ja Myllyniemi muistuttavat.

Kaupungilta Ritajärven alueen kehittämiseen ovat osallistuneet useat tahot. Maaseutujohtaja Katariina Pylsy on ollut Ritajärvi-hankkeen vetäjä. Projektipäällikkö Jani Hanhijärvi on laatinut Pylsyn kanssa alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Hanhijärvi on vastannut myös muun muassa alueen reittien, viitoituksen, opastaulujen ja karttojen suunnittelusta. Työllisyyspalveluja tuottava Työteekki ja sen työvalmentaja Kari Mehto ovat vastanneet rakennustöistä. He ovat muun muassa kunnostaneet Alisen Ritajärven mökin sekä rakentaneet pitkospuita ja portaita. Työteekki vastaa jatkossa myös alueen huoltotöistä.

Testamentti Hornion helmen takana

Ritajärven alue tuli Karkun kunnan omistukseen 1950-luvulla Kaarlo Palmgrenin testamentin kautta. Kuntaliitosten myötä alue on vuosikymmenten kuluessa siirtynyt Sastamalan kaupungille.

Maaseutulautakunta haki alueen suojelemista vuonna 2014. Pirkanmaan ELY-keskus päätti luonnonsuojelualueen perustamisesta maaliskuussa vuonna 2015.

Ritajärven luonnonsuojelualue on kooltaan 127 hehtaaria. Se on pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen yhtenäinen elinympäristökokonaisuus. Erityisesti alue tunnetaan kivikkoisuudestaan ja valtavista siirtolohkareistaan.

Sastamalan Reisuköpit eli Matkasauvat

2017 Ritajärven luonnonsuojelualue

2016 Galleria Akseli

2015 Nahkaverstas Eliisa Marjaana

2014 Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

2013 Herra Hakkaraisen talo

2012 Lahjatalo ja Galleria Ansa Puntalo

2011 Herkkujuustola

2010 Anneli Keinonen

Sastamalan Oppaat luovuttaa Reisuköpin tunnustuksena yhteistyöstä. Huomionosoitus jaetaan vuosittain kansainvälisen matkailuoppaan päivän 21.2. hengessä ja tienoossa.