Lautakunta ei lämmennyt Kiikan vanhainkodin puolesta jätetylle kuntalaisaloitteelle

Uutiset 13:21

Samuli Kinnari

Sastamalassa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli Kiikan vanhainkodin toiminnan jatkamisen ja tilojen saneeraamisen puolesta tehtyä kuntalaisaloitetta.

Lautakunta katsoo lausunnossaan, että Kiikan vanhainkodin toimintaa ei ole perusteltua jatkaa korvaavan yksikön valmistuttua tai asiakasmäärän merkittävästi vähennyttyä. Samoin tilojen saneeraamiseen ei ole tarkoituksenmukaista investoida.

Pehulaan on tulossa Attendon tai sen tytäryhtiön ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaupunki hyväksyi hiljattain Puuhalan vieressä olevasta tontista tarjouksen, jonka oli jättänyt Attendo perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun. Rakennustyöt ovat alkamassa arviolta keväällä kaavamuutoksen tultua voimaan.

Aluehallintoviraston kanta on, että Kiikan vanhainkodin tilat eivät sovellu tehostettuun palveluasumiseen. Vanhainkodissa on tällä hetkellä kahdeksantoista pitkäaikaista asukasta. Tilapäisesti sijoitettujen lyhytaikaisten asukkaiden määrä vaihtelee. Heitä on nyt viisi. Uusia pitkäaikaisia asukkaita ei ole Kiikan vanhainkotiin sijoitettu noin kahteen vuoteen.

Reino Sivonen (sd) esitti kuntalaisaloitteen hyväksymistä sekä Kiikan vanhainkodin saneeraamista ja palvelun tuottamista kaupungin omalla henkilöstöllä. Kannattamattomana esitys raukesi. Sivonen jätti eriävän mielipiteen.

Kuntalaisaloitteella Kiikan vanhainkodin puolesta on 564 allekirjoittajaa.