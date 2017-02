Ehdokashankinnan nihkeys peilautuu Sastamalan listoissa

Uutiset 28.2. 22:51

Kevään kuntavaalien ehdokashankinta vaikuttaa Sastamalassa ainakin listojen pituuden perusteella olleen takkuisaa kaikilla ryhmillä.

Keskustalla ja kokoomuksella on 35 nimeä molemmilla. Viimeksi keskusta asetti 49 ja kokoomus 46 ehdokasta. Sosialidemokraateilla on 32 ehdokasta, kun edellisissä vaaleissa oli 35. Perussuomalaisilla ehdokkaita on 26, viimeksi 29. Vihreillä on 12 ehdokasta, edelliskerralla 16. Vasemmistoliitolla on ehdokkaita 9, viimeksi 17. Kristillisdemokraateilla ehdokkaita on 5, viimeksi 9.

Pari yllättäjää ja yksi loikkari

Yrittäjä Tapani Matintalo pyrkii kuntapolitiikkaan keskustan listalta. Kulttuuriperinnetutkija Birgit P. Jaakola on vaihtanut keskustasta kokoomukseen. Äetsän valtuustosta tuttu Saini Peltonen on kokoomuksen ehdokkaana tauon jälkeen. Sosialidemokraattien riveissä Ashton Peasley on siirtynyt Huittisista Sastamalaan. Vihreissä on ehdolla Siikasuon puolesta kampanjoinut kuvataiteilija Heidi Piippo. Perussuomalaisissa valtuustoon pyrkii konkarivaltuutettu Maire Villo. Vasemmistoliiton listalla on kokenut lautakuntalainen Maija-Liisa Tenhunen.

Valtuusto pienenee, lautakunnat vähenevät

Vaalikauden vaihtuessa Sastamalassa luottamushenkilöpaikat vähenevät. Valtuutettuja valitaan 43. Yhdistymissopimuksessa valtuuston kooksi oli kahdeksi kaudeksi sovittu 59 valtuutettua.

Kaupunginhallitus pienee myös. Jäseniä on nykyisin kolmetoista, jatkossa yhdeksän.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta fuusioituu kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa sivistyslautakunnaksi. Rakennuslautakunta sulautuu uuteen ympäristölautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työ jatkuu sote-uudistukseen eli vuoden 2018 loppuun saakka.

Täydellä listalla olisi Sastamalassa näissä kuntavaaleissa 64 ehdokasta.