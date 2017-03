Rocktähti Jane Kitto: Aikuinen nainen Australiasta kiertueelle Vammalasta

Uutiset 16.3. 19:36

Samuli Kinnari

Mikaela Holberg

Laulaja ja lauluntekijä Jane Kitto tunnustaa väkevää Suomi-rakkautta. Vahvan ja persoonallisen äänen omaava muusikko aloittaa perjantai-iltana kiertueensa Walter’s Pubista Sastamalan Vammalasta.

Boheemia elämäniloa hehkuvan ja paljain jaloin esiintyvän Jane Kitton tarina on ainutlaatuinen. Lahjakas kukkaistyttö palveli aikoinaan Australian merivoimissa ja karkasi sieltä sydämensä ääntä seuraten musiikin pariin. Sittemmin hän on levittänyt rockin ilosanomaa lähes neljässäkymmenessä maassa.

”Suomi on yksi rock-musiikin pohjoisista kultamaista ja täällä on hienoa esiintyä”, Jane Kitto sanoo. ”Suomalaiset ovat todella rehellistä kansaa ja heihin ei ole helppo tehdä vaikutusta. Mutta mikäli luottamuksen voittaa ja onnistuu keikoilla näyttämään, että on täällä heitä varten, ihmiset ottavat sinut omakseen ja musiikin yhdistävän voiman kautta on mahdollisuus luoda myös syvempiä ystävyyssuhteita”, hän luonnehtii.

Jane Kitto esittää keikoillaan pääasiassa omaa tuotantoaan. Hän on säveltänyt lähes 300 kappaletta, jotka edustavat vaihtoehtorockia. Matkansa varrella Kitto on esiintynyt muun muassa Nelson Mandelalle ja prinsessa Stephanielle. Hän on ollut Abba The Tribute -tuotannossa yhdessä Dionne Warwickin kanssa ja tehnyt kiertueen kera Janis Joplinin alkuperäisen bändin. Lämppärinä Kitto on toiminut useille maailmantähdille, kuten Sheryl Crownille, Pete Dohertylle ja Suzi Quatrolle.

Kerma kakun päällä

Tuomisinaan Jane Kittolla on nyt suomenkielinen levytys. Hän on tehnyt oman versionsa Paula Koivuniemen hitistä Aikuinen nainen. Suomen kieltä artisti ei osaa.

”Ihmiset ovat olleet keikoilla uteliaita tietämään miltä kuulostaisin, jos laulaisin suomeksi. Halusin ottaa haasteen vastaan ja yhdessä managerini kanssa päädyimme tähän suomalaisen karaokekansan suosikkibiisiin”, Kitto kertoo. ”On mielenkiintoista tuoda tunnettuun biisiin erilainen soundi ja persoonallinen ote”, hän sanoo.

Luonnollisesti Aikuinen nainen tullaan kuulemaan Acoustic Caravan -kiertueen keikoilla. ”Ilman muuta. Se on kerma kakun päällä”, Kitto hymyilee.

Jane Kitton Acoustic Caravan 2017 -kiertue alkaa pe 17.3. Walter’s Pubista Sastamalasta.