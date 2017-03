Hakijoita Sataeduun aiempaa enemmän

Uutiset 4:25

Samuli Kinnari

Sataedun koulutuksiin oli yhteishaussa lähes 2 000 hakijaa.

Ensisijaisia hakijoita on noin 550 enemmän kuin opiskelupaikkoja on tarjolla. Ikäluokkien pienentymisestä huolimatta ensisijaisten hakijoiden määrä on aiempiin vuosiin verrattuna lisääntynyt.

”Hakijamäärän kasvussa näkyy hyvin perusopetuksen opintojenohjauksen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ja se, että Sataedun tuottaman koulutuksen laatua arvostetaan”, kertoo opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi.

Sataedun suosituimmat opintoalat ovat perinteisesti olleet sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala sekä autoala. Myös sähköalan koulutukset kiinnostavat.

Toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tähtäävää koulutusta Sataedu järjestää muun muassa Kokemäellä.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.