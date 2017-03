VaLePa kohtaa puolivälierissä LEKA Volleyn

Uutiset 18.3. 20:09

Miesten lentopallon Mestaruusliigan puolivälieräparien valintatilaisuus järjestettiin viimeisen runkosarjan ottelukierroksen jälkeen. Runkosarja päättyi lauantai-iltana.

Runkosarjan kakkonen Vammalan Lentopallo sai valita toisena seitsemänneksi sijoittuneen LEKA Volleyn ja kuudennen eli ETTA:n välillä. VaLePa otti LEKA Volleyn.

”LEKA Volley oli lähin joukkue meille, Ouluun olisi ollut pari tuntia suuntaansa enemmän. Palautuminen on erittäin tärkeä. Meillä on hyvässä muistissa millaista LEKA Volleyn pelaaminen on, pelasimmehan heitä vastaan vasta viikko sitten”, kommentoi VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila.

”Henkisesti valmistauduimme jo VaLePan kohtaamiseen. Tiedetään, että vastus on äärettömän kova, mutta tämän päivän peli Sampoa vastaan osoitti meidän pelin olevan myös kunnossa. Tavoitteet korkealla, eikä lähdetä kuvia kumartelemaan. VaLePa on selkeä ennakkosuosikki puolivälieräsarjaan ja me päästään pelaamaan ilman paineita ja nauttimaan lentopallosta”, sanoi LEKA Volleyn Tapio Nissi.

Seurahistoriansa toisen kerran runkosarjan voittanut Hurrikaani-Loimaa valitsi ensimmäisenä kahdeksanneksi sijoittuneen Vantaa Ducksin.

Runkosarjan kolmonen Sampo Volley otti ETTA:n. Neljänneksi pariksi muodostui runkosarjan neljäs Kokkolan Tiikerit ja viides Team Lakkapää.

Viimeisessä runkosarjan ottelussa VaLePa kaatoi kotona Hurrikaani-Loimaan 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25/17).

Miesten Mestaruusliigan puolivälieräparit

Hurrikaani-Loimaa (runkosarjan 1) – Vantaa Ducks (8)

VaLePa (2) – LEKA Volley (7)

Sampo Volley (3) – Lentopalloseura ETTA (6)

Kokkolan Tiikerit (4) – Team Lakkapää (5)

Puolivälierien otteluohjelma

VaLePa – LEKA Volley

KE 22.3. 18:30 VaLePa – LEKA Volley, Vexve Areena

PE 24.3. 18:30 LEKA Volley – VaLePa, Studentia

SU 26.3. 17:00 VaLePa – LEKA Volley, Vexve Areena

Tarvittaessa

TI 28:3. 18:30 LEKA Volley – VaLePa, Studentia

TO 30.3. 18:30 VaLePa – LEKA Volley, Vexve Areena

Hurrikaani – Vantaa Ducks

KE 22.3. 18:30 Hurrikaani – Ducks, Loimaan liikuntahalli

PE 24.3. 18:30 Ducks – Hurrikaani, Lumo-halli

SU 26.3. 17:00 Hurrikaani – Ducks, Loimaan liikuntahalli

Tarvittaessa

TI 28:3. 18:30 Ducks – Hurrikaani, Lumo-halli

TO 30.3. 18:30 Hurrikaani – Ducks, Loimaan liikuntahalli

Sampo Volley – ETTA

TO 23.3. 18:30 Sampo – ETTA, Pielaveden liikuntahalli

LA 25.3. 15:30 ETTA – Sampo, Oulun urheilutalo

SU 26.3. 17:00 Sampo – ETTA, Ahmon koulu

Tarvittaessa

TI 28:3. 18:30 ETTA – Sampo, Oulun urheilutalo

TO 30.3. 18:30 Sampo – ETTA, Ahmon koulu

Kokkolan Tiikerit – Team Lakkapää

KE 22.3. 18:30 Tiikerit – Lakkapää, Hollihaan liikuntahalli

PE 24.3. 18:30 Lakkapää – Tiikerit, Lapin urheiluopisto

SU 26.3. 17:00 Tiikerit – Lakkapää, Hollihaan liikuntahalli

Tarvittaessa

TI 28:3. 18:30 Lakkapää – Tiikerit, Lapin urheiluopisto

TO 30.3. 18:30 Tiikerit – Lakkapää, Hollihaan liikuntahalli