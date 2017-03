Sastamalan veroillassa perehdyttiin myyntivoiton laskemiseen

Uutiset 0:13

Veronmaksajain Keskusliitto

Lakimies Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitosta kertoi omaisuuden myynnin voitoista ja tappioista Sastamalan veroillassa.

Myyntivoiton laskemiseen perehdyttiin esimerkillä, jossa henkilö on saanut perintönä asunto-osakkeen vuonna 2002. Perintöverotusarvoksi vahvistettiin 25 000 euroa. Henkilö myy osakkeen tänä vuonna 50 000 eurolla. Mainittavia remontteja ei ole tehty.

”Edullisin tapa laskea myyntivoitto on vähentää myyntihinnasta asunto-osakkeen poistamaton hankintameno eli perintöverotusarvo 25 000 euroa. Lisäksi saa vähentää mahdolliset myyntikulut, kuten kiinteistönvälittäjän palkkion. Myyntivoitto on siis 25 000 euroa miinus myyntikulut”, Huovinen neuvoo.

”Toinen vaihtoehto olisi vähentää myyntihinnasta vain hankintameno-olettama, joka olisi 40 prosenttia myyntihinnasta vähintään 10 vuoden omistuksen jälkeen, eli 20 000 euroa. Tällöin ei saisi vähentää myyntiin kohdistuneita kuluja eikä muitakaan kuluja. Voitto olisi silloin tasan 30 000 euroa”, hän jatkaa.

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 229 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Paikallisyhdistyksiä on 34 eri puolilla Suomea ja ne järjestävät alueellaan veroiltoja.