Keikyän riippusillan kunnostus uhkaa siirtyä ensi vuodelle

Uutiset 15:35

Samuli Kinnari

Samuli Kinnari

Sastamalassa Keikyän riippusillan kunnostusta esitetään siirrettäväksi ensi vuodelle.

Kuluvan vuoden talousarviossa työhön on varattu 270 000 euroa, joka on osoittautunut riittämättömäksi. Kustannusarvioksi on tarkentunut 394 000 euroa, minkä lisäksi tulevat suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Joutsenten reitti on myöntänyt hankkeeseen 70 000 euron avustuksen.

Tänä vuonna korjausta valmisteltaisiin muun muassa raivaamalla puustoa. Tekniselle lautakunnalle esitetään, että kunnostustyön toteuttaminen siirretään ensi vuodelle. Lautakunta käsittelee asiaa torstaina.