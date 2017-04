Ennakkoäänestyksen viimeinen päivä oli vilkas

Uutiset 5.4. 1:31

Samuli Kinnari

Kuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt.

Sastamalassa äänensä antoi 28,9 ja Punkalaitumella 31,2 prosenttia äänioikeutetuista.

Huittisissa äänestysprosentti on nyt 27,0, Kokemäellä 23,8 ja Säkylässä 31,7.

Pirkanmaalla on äänioikeutuista on äänestänyt 28,2 ja Satakunnassa 31,6 prosenttia. Ennakkoäänestyspäivistä vilkkain molemmissa maakunnissa oli viimeinen. Koko maan äänestysprosentti on 26,3.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Tuolloin saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu postitse tulleessa ilmoituskortissa. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.