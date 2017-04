Satakunnan vuoden kylä voi löytyä Kokemäeltä tai Laviasta

Uutiset 3:46

Samuli Kinnari

Marjut Haapanen

Vuoden maakuntakylän titteliä Satakunnassa tavoittelevat muiden muassa Laviasta Riuttala-Mustajoki ja Kokemäeltä Kauvatsa. Finaaliin ylsi kuusi kylää.

Riuttalan ja Mustajoen yhteinen kyläyhdistys herätettiin henkiin vuonna 2012. Muutamassa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon – on muun muassa rakennettu perinnetalo ja laavu nuotiopaikkoineen sekä saatu alueelle valokuituyhteys. Suunnitteilla on kylätalokin.

Kauvatsa on monelle tuttu mansikanviljelystä, Kauvatsa-päivästä ja mopokarnevaaleista. Kylällä on remontoitu koulu ja seuratalo. Oma kyläkauppa, asiamiesposti ja kahvio löytyvät. Kauvatsalla on myös muun muassa Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto.

Satakunnan Vuoden maakuntakylä julkistetaan toukokuussa. Kilpailun järjestävät SataKylät ja Satakuntaliitto. Mukaan ilmoittautui yhtensä kahdeksan kylää.

Vuoden maakuntakylän ehdokkaat