Sastamalassa SDP:n valtuustoryhmä uudistui eniten

Uutiset 3:45

Samuli Kinnari

Sara Pihlaja

Valtuuston koko Sastamalassa pienenee merkittävästi.

Jatkossa valtuustossa on 43 paikkaa, kun kautensa päättävässä on 59. Uuden valtuuston kokoonpanosta uusia valtuutettuja on 17.

Eniten uudistui sosialidemokraattien ryhmä, jossa on yksitoista valtuutettua. Heistä kuusi eli yli puolet on uusia.

Kokoomuksen kahdeksasta valtuutetusta naisia on vain yksi.

Aloittavan valtuuston keski-ikä on 52 vuotta. Miehiä on 65 prosenttia valituista.