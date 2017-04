Pääsiäisenä voi tarvita talvirenkaita

Uutiset 12.4. 23:54

Samuli Kinnari

Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo, että koko maahan virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Vettä, räntää tai lunta sataa monin paikoin.

Puolenviikon jälkeen sateet ovat pääosin kuurotyyppisiä ja voivat tulla etelässäkin räntänä tai lumena. Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain aurinko voi näyttäytyä.

Päivän ylin lämpötila on pääosin 0 ja +7 asteen välillä. Öisin on pakkasta.

Kiirastorstai menoliikenteen vilkkain päivä

Liikenneviraston arvion mukaan pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä on kiirastorstai, jolloin liikennettä on runsaasti etenkin kello 13 ja 19 välillä. Myös pitkäperjantaina liikennettä on normaalia perjantaita enemmän kello 9 ja 14 välillä.

Viranomaisten mukaan talvirenkaita ei kannata vielä vaihtaa pois, sillä tiet voivat olla liukkaita myös etelässä mahdollisten yöpakkasten sekä lumi- ja räntäsateiden vuoksi.