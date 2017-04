Sastamalassa hallituksen puheenjohtajuus SDP:lle, valtuuston keskustalle

Uutiset 9:41

Samuli Kinnari

Puolueet kokoontuivat Sastamalassa ensimmäisiin neuvotteluihin luottamushenkilöpaikkojen jakamisesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden saa sosialidemokraatit. Valtuuston puheenjohtaja tulee keskustasta.

Neuvottelut kutsui koolle vaaleissa suurimman äänimäärän saanut kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä. Puheenjohtajana toimi isoimman puolueen edustajana Pertti Hakanen (kesk.).

Heti kärkeen neuvottelut saivat uusia sävyjä, kun sosialidemokraaatit, vasemmistoliitto ja vihreät ilmoittivat sopineensa neuvotteluihin teknisen vaaliliiton. Samoin toisensa olivat löytäneet keskusta ja perussuomalaiset. Kokoomus ja kristillisdemokraatit olivat vaaliliitossa jo vaaleissa.

Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden yhteinen paikkamäärä valtuustossa on kuusitoista. Keskustalla ja perussuomalaisilla on viisitoista valtuutettua. Kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla paikkoja on kaksitoista.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan paikan saavat kokoomus ja kristillidemokraatit. Hallituksen toinen varapuheenjohtaja tulee perussuomalaisista, valtuuston vasemmistoliitosta tai vihreistä.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajuus on kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla. Konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja on keskustalainen tai perussuomalainen, samoin henkilöstöjaoston.

Tekniseen lautakuntaan kokoomus ja kristillisdemokraatit saavat kolme jäsentä. Muissa yhdeksän jäsenen lautakunnissa eli sivistyslautakunnassa ja ympäristölautakunnassa paikat jakautuvat vertailulukujen perusteella. Sosialidemokraateilla, vasemmistoliitolla ja vihreillä on neljä paikkaa, keskustalla ja perussuomalaisilla kolme sekä kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla kaksi.

Ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajuudet sovitaan myöhemmin sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden sekä keskustan ja perussuomalaisten kesken.

Muiden toimielinten puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet jaetaan vaaliliittojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Kuitenkin kokoomus ja kristillisdemokraatit saavat valita ensimmäisellä kierroksella ensin.

Neuvottelut luottamushenkilöpaikoista jatkuvat 24. huhtikuuta.