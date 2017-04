VaLePan ja Hurrikaanin taistelusta odotetaan hurjaa

Uutiset 14:26

Mestaruusliigan miesten finaaleissa kohtaavat huippukuntoiset Vammalan Lentopallo ja Hurrikaani-Loimaa. Odotettavissa on huikea taistelu.

VaLePa on tällä kaudella hävinnyt liigassa vain kolme ottelua ja Hurrikaani kaksi. Joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa VaLePa on voittanut liigassa kaksi kertaa ja Suomen Cupin välieräottelun. Hurrikaani voitti yhden kolmesta runkosarjan pelistä.

Suomen mestaruuden VaLePa on ottanut kaksi kertaa. Plakkarissa on myös kaksi hopeaa ja neljä pronssia. Hurrikaanin ansiolistassa on kolme hopeaa ja kaksi pronssia.

VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila pitää joukkueita melko tasavahvoina. ”Molemmilla on erittäin hyvät passarit ja hakkurit, eikä muillakaan pelipaikoilla ole suurta eroa joukkueiden välillä. Hurrikaani on pelannut tosi hyvän, tasaisen kauden ja pystynyt kääntämään viisieräiset pelit edukseen”, Kurttila sanoo. ”Toivottavasti saadaan kovatasoiset finaalit ja molemmat joukkueet pysyvät parhaalla tasollaan”, hän toteaa.

Sami Kurttilan mielestä kokeneet pelaajat helpottavat valmentajan tehtävää ja ovat hyviä oppimisen malleja nuoremmille. ”Kokeneiden pelaajien rauhallinen olemus auttaa nuoria pelaajia kovissa paikoissa”, luonnehtii hän.

Hurrikaani-Loimaan päävalmentaja Lauri Rantanen pitää joukkueensa vahvuutena vastaanotto- ja hyökkäyspeliä. ”Niissä me ollaan monesti oltu vastustajaa parempia. Aloitussyötöissä meillä on muutama kova hyppysyöttäjä, jotka ovat monissa peleissä ottaneet ne tärkeät ekstrapinnat, joita erävoittoon tarvitaan”, hän sanoo. ”VaLePalla on erinomainen passari Mikko Esko ja hyökkäysvarastosta löytyy hyviä ratkaisuja huonommankin vastaanoton jälkeen”, Rantanen toteaa.

Matti Oivasella neljä hopeaa

Yksi finaalien kokeneimmista pelaajista on Hurrikaanin keskitorjuja Matti Oivanen, joka ei vielä ole päässyt Suomen mestaruutta juhlimaan, vaikka neljä kertaa onkin jo iskenyt finaalissa. Aina on tuloksena ollut hopeamitali.

”Kyllä kieltämättä mestaruus nyt maistuisi. Hävityistä finaaleista ei kuitenkaan tarvitse mitään erityistä motivaatiota hakea, koska ainahan sitä haluaa voittaa”, Oivanen sanoo. ”Tämä on tosi tasainen ottelupari. VaLePassa ei oikein ole mitään heikkouksia, tasainen porukka”, hän luonnehtii.

VaLePan 21-vuotias yleispelaaja Peetu Mäkinen ei ole aiemmin mitaleita liigassa kerännyt, mutta nyt se jo varmuudella tulee. ”Paljon hommia on tehty kauden aikana ja sunnuntaita odotetaan jo kiivaasti. Finaalipaikka on tullut meille ansaitusti. Sen verran hyvätasoista meidän pelimme on ollut ja nyt se on koko kauden parhaalla tasolla”, Mäkinen sanoo.

”Kokeneet kaverit ovat erittäin tärkeitä molemmissa joukkueissa. Pelaaminen on rauhallista joka suhteessa ja tulee hyviä suorituksia finaaleissa. Itseltäni odotan alkukautta tasaisempaa suoritusta ja lisää rentoutta pelaamiseen”, hän kertoo.

Miesten finaalien otteluohjelma

Su 16.4. klo 16.00 Hurrikaani – VaLePa, Loimaan liikuntahalli

Ma 17.4. klo 14.00 VaLePa – Hurrikaani, Vexve Areena Sastamala

To 20.4. klo 18.30 Hurrikaani – VaLePa, Loimaan liikuntahalli

Su 23.4. klo 13.00 VaLePa – Hurrikaani, Vexve Areena Sastamala

Tarvittaessa

Ti 25.4. klo 18.00 Hurrikaani – VaLePa, Gatorade Center Turku

Pe 28.4. klo 18.00 VaLePa – Hurrikaani, Vexve Areena Sastamala

Su 30.4. klo 12.30 Hurrikaani – VaLePa, Gatorade Center Turku