EveSofialta ensimmäinen oma biisi – ”Joku tulee yllättäen sun elämään ja sekoittaa pään täysin”

Uutiset 20:45

Samuli Kinnari

Ville-Veikko Niemelä

Laulaja EveSofia on levyttänyt ensimmäisen itse säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen. Pääsiäislauantaina Spotifyssa julkaistu Yrittää kertoo siitä, kun joku tulee elämään ja sekoittaa pään täysin.

”Tämä biisi syntyi viime syksynä ja oli aika helppo valinta ensimmäiseksi sinkuksi tarinallisuuden ja melodian vuoksi”, kertoo EveSofia, joka sastamalalaisille on tuttu myös omalla nimellään Eveliina Määttä. Säveltämisen Vammalasta kotoisin oleva artisti aloitti muutama vuosi sitten.

Moni muistaa EveSofian laulaneen aiemmin myös englanniksi, mutta nyt kieli on vaihtunut kotimaiseksi. ”Tulen jatkossa tekemään biisejä suomeksi. Toinen sinkku äänitettiin tällä viikolla”, hän kertoo. Sitä päästäneen kuulemaan toukokuussa ja pitkäsoittokin on luvassa tulevaisuudessa. ”Albumillinen kappaleita on kyllä tulossa, mutta lähdetään liikkeelle sinkkulohkaisu kerrallaan”, EveSofia sanoo.

Toissa syksynä EveSofia muutti Helsinkiin lähemmäs unelmaansa eli musiikin tekemistä päätoimisesti. ”Yhteistyökumppanini ja studio ovat pääkaupunkiseudulla”, hän kertoo.

Pääsiäispäivänä sunnuntaina EveSofia nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun finaalissa Matti Puron ja Anna-Maija Tuokon rumban laulajana. Ohjelma alkaa MTV3-kanavalla kello 19.20.

Kuuntele EveSofian Yrittää alta tai Spotifyssa.