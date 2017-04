Sastamalan uudessa valtuustossa joka neljäs on yrittäjä

Uutiset 13:06

Samuli Kinnari

Huittisissa ja Sastamalassa uusissa valtuustoissa on yksitoista yrittäjää kummassakin.

Kuntavaaleissa valituista valtuutetuista on Sastamalassa yrittäjiä 26 prosenttia. Yrittäjiä on uudessa valtuustossa yksitoista. Valtuutettuja on yhteensä 43.

Huittisten uudessa valtuustossa on myös yksitoista yrittäjää. Se on 41 prosenttia valtuustosta, jossa on 27 jäsentä.

Punkalaitumella, Säkylässä ja Kokemäellä yrittäjävaltuutettuja on kuusi jokaisessa. Yrittäjien prosenttiosuus valtuutetuista on Punkalaitumella 29, Säkylässä ja Kokemäellä 22. Valtuuston koko on Punkalaitumella 21, Säkylässä ja Kokemäellä 27.

Koko maassa uusiin valtuustoihin valituista on yrittäjiä 23 prosenttia. Yrittäjien osuus ehdokkaista oli 17 prosenttia.

Eniten yrittäjävaltuutettuja on keskustalla (910), toiseksi eniten kokoomuksella (556) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (196).