VaLePa voiton päässä mestaruudesta

Uutiset 20:40

Samuli Kinnari

Mestaruusliigan finaaleissa Vammalan Lentopallon voittokulku jatkuu.

Loimaalla pelatussa kolmannessa loppuottelussa pukkipaidat kaatoivat Hurrikaanin 1-3. Erät päättyivät vieraille 21-25, 18-25, 25-18 ja 16-25. Finaalisarja on VaLePalle 3-0.

”Oikeastaan aika samanlaista peliä kuin kaksi ensimmäistä. Kolmanteen erään lähdettiin vähän kävelemään, hyvä että Hurrikaani hakkasi meidät siinä ihan pystyyn. Sitten ryhdistyttiin ja vietiin homma kotiin”, kommentoi VaLePan hakkuri Urpo Sivula. ”Joka päivä on tehty salilla tämän tavoitteen eteen töitä. Hyvä, että kaikki ovat kunnossa kun pelataan näitä tärkeimpiä pelejä”, hän sanoi.

Mestaruus VaLePalla on mahdollisuus taputella seuraavassa ottelussa. ”En ota mitään ongelmaa siitä, että on niin sanottu katkaisupeli edessä. Lähdetään pelaamaan jokaista peliä ihan omana pelinään. Ei oteta mitään katkaisupaineita”, Sivula totesi.

Päävalmentaja Sami Kurttilan katse on neljännessä finaalissa. ”Pelin taso on parantunut kaudella pikku hiljaa. Haluan kuitenkin katsoa eteenpäin, en taaksepäin. Kovasti on töitä tehty ja palkintoja on tullut. Niillä ei nyt ole merkitystä. Pitää tehdä järkeviä juttuja taas sunnuntaina”, hän mietti.

”Oma syöttö-vastaanotto oli teemana tuoda edellisestä kotipelistä tänne. Kolmannessa saimme mitä ansaittiin. Tämä ei ole mäkihyppyä, eikä taitoluistelua: tyylipisteitä ei jaeta. Kipinä tuli silmään takaisin, maha ei todellakaan ole täynnä. Teimme 21 pistettä vastustajan seitsemää vastaan keskeltä, kaksi karvanaamaa pystyy auttamaan joukkuetta aika kivasti”, Kurttila mutusteli illan ottelusta.

Pukkipaidoilla on mahdollisuus napata kultamitalit kaulaansa sunnuntaina. Ottelu alkaa Vexve Areenalla kello 13.

TILASTOT

Miesten finaalien otteluohjelma

Su 16.4. Hurrikaani – VaLePa, 1-3 (25-16, 23-25, 20-25, 24-26)

Ma 17.4. VaLePa – Hurrikaani, 3-0 (25-20, 25-17, 25-21)

To 20.4. Hurrikaani – VaLePa, 1-3 (21-25, 18-25, 25-18, 16-25)

Su 23.4. klo 13.00 VaLePa – Hurrikaani, Vexve Areena Sastamala

Tarvittaessa

Ti 25.4. klo 18.00 Hurrikaani – VaLePa, Gatorade Center Turku

Pe 28.4. klo 18.00 VaLePa – Hurrikaani, Vexve Areena Sastamala

Su 30.4. klo 12.30 Hurrikaani – VaLePa, Gatorade Center Turku