Numeroautot kurvailevat Sastamalan kylissä

Uutiset 16:54

Samuli Kinnari

Vanhoja ja uusia autoja numerot kyljissään ajelee Sastamalassa lauantaina alkuillasta. Yleisö on tervetullut seuraamaan tapahtumaa niin lähtöpaikalle Vammalaan kuin mukana oleviin kyliinkin.

Numeroautoajot 60-luvun tyyliin tyrvääläisittäin tekivät paluun vuosi sitten. Tapahtuman takana on Seppo Rehakka yhteistyökumppaneineen. ”Viimeksi jo oli puhetta, että tänä vuonna pidetään uudet Numeroautoajot. Osallistujat tykkäsivät, että pääsivät oikein ajamaan ja esittelemään autojaan ympäri kyliä”, Rehakka kertoo.

Tälläkin kerralla Numeroautoajojen reitti kiertää eri puolilla Sastamalaa. Pituudeltaan se on kartan mukaan kulkien noin 120 kilometriä. Lähtö on Vammalan lukiolta kello 16 ja samassa paikassa on maali. ”Aikaa ei oteta, mutta leikkimielistä palkintojenjakoa tavoitellaan puoli kahdeksan – kahdeksan tienoille”, sanoo Seppo Rehakka.

Tehtävärasteja on yhdeksällä kylällä. Rasteilla on mukana uusi yhdistys Tyrwään kone- ja kulkuneuvoharrastajat. ”Kysymykset liittyvät paljolti harrasteajoneuvoihin”, raottaa Rehakka salaperäisyyden verhoa. ”Kylät ovat järjestäneet autokuntien ja yleisön iloksi muun muassa kahvia, makkaraa ja hernesoppaakin”, luettelee Seppo Rehakka tyytyväisenä.

Tervetulleita Numeroautoajoihin ovat sekä vanhat että uudet autot. ”Kunhan auto on rekisterissä ja katsastettu ja kuljettajalla on ajokortti, niin tervetuloa!” Rehakka kannustaa. Autokunnan kokoa ei myöskään ole rajoitettu.

Kerhotapaamisia ja cruisailuja pitkin kesää

Tyrvään kone- ja kulkuneuvoharrastajat aloittavat Numeroautoajoista toiminnan täyttämän kesän, joka näkyy ympäri Sastamalaa. ”Aina kahdeksan päivän välein pidetään kerhotapaaminen jossakin kylässä. Kokoontumisia on kesän mittaan parikymmentä. Kesäkuun ja elokuun alussa tapaamisista lähdetään cruisailulle eli ajoreissulle. Syksylle on suunnitteilla myös ajoneuvonäyttely”, kertoo Seppo Rehakka.

Numeroautoajot on mukana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden virallisessa tapahtumaohjelmassa. Järjestelyissä ovat Seppo Rehakan, Sastamalan kylien sekä Tyrvään kone- ja kulkuneuvoharrastajien lisäksi mukana Sastamalan kaupungin Elävä maaseutu ja Autoliitto.