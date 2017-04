Upea taistelu – VaLePa on Suomen mestari!

Uutiset 15:34

Samuli Kinnari

Sastamalassa Vexve Areenalla nähtiin sunnuntaina huikea viisieräinen taistelu, joka huipentui Vammalan Lentopallon voittoon ja Suomen mestaruuteen. Hurrikaani laittoi tiukasti kampoihin, mutta joutui kuitenkin taipumaan pukkipaidoille 3-2 (22-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12).

VaLePa aloitti ottelun hermostuneesti, eikä päässyt kuskin paikalle ollenkaan. Vastaanotto laahasi, mutta hyökkäystehoissa kotijoukkue ylsi lähes vieraiden tasolle. Ottelusta pakkovoittoa metsästävä Hurrikaani päätti erän 22-25.

Toiseen erään VaLePa heräsi ja alkoi ottaa peliä hallintaansa. Parhaita pistemiehiä olivat Urpo Sivula ja Olli Kunnari, kumpikin kuudella pisteellä. Jopa liberolle kirjautui erässä harvinainen hyökkäyspiste, kun Jarmo Korhonen hoiti pallon vastustajan kenttään. Hurrikaanin australialainen yleispelaaja Luke Smith loukkasi sormensa ja joutui jättämään kentän. Numeroiksi kirjattiin VaLePalle 25-21 ja kotijoukkue tasoitti pelin lukemaan 1-1.

Pitkältä tauolta otteluun palattiin tasatilanteessa. Molemmat joukkueet lähtivät hakemaan tärkeää erävoittoa. Hurrikaanin torjuntapelaaminen oli vahvaa. Päätteeksi Eemeli Koukin syöttöputkella Hurrikaani takoi erävoiton 22-25.

VaLePa otti neljännen erän hallintaansa heti Hurrikaanin torjuntapisteen jälkeen ja lähti viemään ottelun ratkaisua viidenteen tempaisemalla neljän pisteen kaulan. Kotijoukkue pysyi niskan päällä ja Olli Kunnari sinetöi erän 25-22.

Miesten finaaleissa ensimmäisen kerran tänä keväänä ratkaisu nähtiin viidennessä erässä. Hurrikaani otti heti kärkeen kaksi pistettä. Aikalisän jälkeen VaLePa kuitenkin käänsi kelkan Olli Kunnarin ja Urpo Sivulan hyökkäyspisteillä. Hurrikaani joutui hyökkäysvirheen jälkeen takaa-ajoasemaan, josta se ei enää kavennuspyrähdyksistä huolimatta onnistunut nousemaan vetovuoroon. VaLePa päätti Urpo Sivulan käsistä viidennen erän lukemaan 15-12 sekä sinetöi samalla ottelun voiton ja Suomen mestaruuden.

VaLePan edelliset mestaruudet ovat vuosilta 2012 ja 2014. Hopeita pukkipaidoilla on kaksi ja pronsseja neljä. Mitali on VaLePalle seitsemäs peräkkäinen.

Päättyneen kauden VaLePan joukkueella on nyt koossa 52 miesten SM-mitalia, joista puolet ovat kultaisia. Anssi Vesaselle mestaruus on jo viides ja mitali peräti kahdestoista. Olli Kunnarille puolestaan kulta on neljäs ja mitali kahdeksas, kuusi niistä perättäisiltä kausilta VaLePan paidassa. Timo Jokinen on kultamitaleista ainoa, joka oli voittamassa pukkipaitojen mitaliputken vuonna 2008 avannutta pronssia.

VaLePan mestarijoukkue

(Sulkeissa SM-mitalit)

Passarit: Mikko Esko (2-1-2), Jesper Jylhä (1-0-0)

Hakkurit: Urpo Sivula (2-3-0), Jesus Chourio (1-1-0)

Yleispelaajat: Timo Jokinen (2-2-2), Niko Kärkkäinen (1-0-0), Peetu Mäkinen (1-0-0), Olli Kunnari (4-1-3)

Keskipelaajat: Jacob Guymer (1-0-0), Tommy Carmody (1-0-0), Anssi Vesanen (5-2-5), Joonas Oksala (1-1-0)

Libero: Jarmo Korhonen (3-2-2)

Päävalmentaja: Sami Kurttila

Apuvalmentaja: Janne Kangasakokko

Tilastot: Mikko Korpela

Huoltaja: Mauno Soro

TILASTOT