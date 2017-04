VaLePan mestaruutta juhlitaan torilla

Uutiset 15:49

Samuli Kinnari

Sastamalassa Vammalan Lentopallon Suomen mestaruuden juhlinta jatkuu.

Keskiviikkona illalla Vammalan torilla on karkelot kello 19. Kultamitalijoukkue on paikalla ja luvassa on monenlaista hyvää meininkiä.

Vappuaattona sunnuntaina 30. huhtikuuta lentopallokauden päätösjuhlaa vietetään Ellivuoressa kello 17 alkaen. Luvassa on muun muassa legendaarinen huutokauppa, jossa on mahdollisuus hankkia itselleen pelipaitoja ja muita muistoesineitä kaudelta. Lippuja on saatavana VaLePan toimistolta ja torijuhlasta.