Ilpo Moisio johtaa Taito Satakuntaa

Uutiset 14:09

Samuli Kinnari

Taito Satakunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Ilpo Moisio Kokemäeltä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Porissa.

Uudelleen hallitukseen valittiin muun muassa Erkki K. Mäkinen Sastamalasta. Hallituksessa jatkaa myös Satu Ojala Huittisista.

Kuuden taitokeskuksen yhdistys

Taito Satakunta on yksi valtakunnallisen Taito-järjestön viidestätoista alueyhdistyksestä. Satakunnan lisäksi sen toimialueeseen kuuluvat Pirkanmaan läntiset osat.

Yhdistyksellä on Taitokeskukset esimerkiksi Huittisissa sekä Sastamalassa. Yhteensä niitä on kuusi. Lisäksi Sastamalassa on Ihanien tavaroiden kauppa Herra Hakkaraisen talossa, jonka asiakaspalvelu ja markkinointi ovat Taito Satakunnan hoidossa.

Vakituista henkilökuntaa yhdistyksellä on 15 henkeä ja lisäksi kesätyöntekijöitä, työssäoppijoita ja harjoittelijoita.