Juuso-Matti Pajuranta äkkilähdöllä ADAC TCR -sarjaan

Uutiset 30.4. 19:58

Niko Salminen

Sastamalalainen Juuso-Matti Pajuranta lähti ADAC TCR -sarjaan mukaan lyhyellä varoitusajalla yhdessä suomalaisen Positione Motorsportin kanssa. Avausviikonloppu kaasuteltiin Saksan Oscherslebenin radalla.

Sarjaan oli ilmoittaunut täysi määrä kuljettajia jo tammikuussa eli 44 autoa. Muutama viikko takaperin sarjaan vapautui paikka ja Juuso-Matti Pajuranta päätti osallistua sarjaan Positione Motorsportin kanssa.

Oscherslebenin radalla ajettiin sarjan viralliset testit juuri kaksi viikkoa sitten, mutta Pajurannan pikainen osallistuminen ei antanut mahdollisuutta enään osallistua testeihin. Perjantaina ajetut vapaat harjoitukset olivat siis Juuso-Matti Pajurannan ensimmäiset kilometrit saksalaisradalla ja Hankookin renkailla.

Ensimmäisessä harjoituksessa Pajuranta oli kahdeskymmenes ja toisessa kahdeskymmenestoinen. Ero kärkeen oli vain 1,4 sekuntia, mikä oli täysin odotettavaa, sillä monella muulla kuljettajalla oli alla jo sarjan viralliset testit.

Aika-ajossa sastamalalainen taisteli hienosti pitkään sijoista kolmen parhaan joukkossa omassa aika-ajoryhmässään. Pieni taktinen virhe kuitenkin kostautui lopussa ja lopulta hän oli ryhmänsä yhdeksäs. Tämä oikeutti lähtöruutuun seitsemäntoista kilpailulähtöihin.

Ensimmäisen kilpailun startissa Juuso-Matti Pajuranta onnistui kohtuullisesti pitäen oman sijansa. Oscherslebenin radalla ohittaminen on kuitenkin vaikeaa. Turva-autokin vietti radalla useamman kierroksen, mikä vei todellisia kilpailukierroksia. Maalissa Pajuranta oli neljästoista häviten kahdennentoista sijan vain 0,07 sekunnin erolla. Hänen vauhdistaan kertoo myös kilpailun neljänneksi nopein kierrosaika.

Toiseen lähtöön Juuso-Matti Pajuranta pääsi starttaamaan pykälää korkeammalta kilpakumppanin saaman rangaistuksen myötä. Tällä kertaa lähtö ei onnistunut aivan ensimmäisen tapaan ja hän menetti yhden pykälän lähdössä. Jälleen taistelu oli kovaa sijoituksista. Yksi pieni oma ajovirhe maksoi Pajurannalle yhden sijan sekä edessä olevan auton valuttamat öljyt sotkivat tuulilasin lähes näkökelvottomaksi. Toisessa kilpailussa sastamalalainen oli maalissa lopulta sijalla seitsemäntoista.

”Todella tiukkaa kilpailua oli kyllä koko viikonloppu. Vauhti oli kuitenkin hyvää siihen nähden, että kaikki oli uutta minulle sekä tiimille, joten ihan kohtuullinen suoritus. Aika-ajo on isossa roolissa ja nyt opittiin siitä aika paljon lisää joten uskon, että ollaan jatkossa siinä paljon vahvempia. Seuraava TCR-kilpailu on Red Bull Ringillä, joka on minulle entuudestaan tuttu rata joten uskon, että olemme siellä jo paljon vahvempia. Todella suuri kiitos kuuluu jo tästä viikonlopusta Positione Motorsportille sekä kaikille yhteistyökumppaneille”, Juuso-Matti Pajuranta kertasi viikonlopun jälkeen.

Sastamalalaisen kilpailukausi jatkuu ensi viikonloppuna Italian Adriassa Trofeo Nazionale Abarth -sarjassa. ADAC TCR -sarjan seuraava kilpailu ajetaan 9.-11. kesäkuuta Itävallassa.

ADAC TCR, pisteet

1. Josh Files Iso-Britannia 72

2. Sheldon van der Linde Etelä-Afrikka 58

3. Tim Zimmermann 56

15. Juuso-Matti Pajuranta 11