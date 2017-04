Sastamalassa pyöräillään koko kesä

Uutiset 30.4. 20:26

Kesän pyöräilykampanjat käynnistyvät perinteisesti vappuna.

Sastamalassa kuntopyöräily jatkuu syyskuun loppuun saakka. Eri puolilla kaupunkia on 27 kirjauspistettä. Pohjoisin laatikko on Suodenniemen ja Kankaanpään rajalla, läntisin Pehulassa, itäisin Häijäässä ja eteläisin Sammaljoella. Merkitsemällä nimensä vihkoon on mukana palkintojen arvonnassa.

Satakunnasta esimerkiksi Huittinen, Säkylä ja Kokemäki sekä Pirkanmaalta muun muassa Punkalaidun ovat mukana lounaissuomalaisessa Haastepyöräilyssä. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi osallistujia kannustetaan tekemään sata pyöräilytekoa.

”Yksittäiset ihmiset, koulut, kaveriporukat, järjestöt, kunnat tai yritykset voivat yhdessä tai erikseen tehdä oman teon. Tavoitteena voi olla vaikka sata pyöräilykirjausta, sata pyöräiltyä työmatkaa, sata pyöräretkelle vietyä lasta, sata vähävaraisille lahjoitettua polkupyörää tai sata uutta, kunnollista pyörätelinettä. Yhdessä on sadan alku ja porukalla tavoitteisiin on helpompi päästä”, vinkkaa harrasteliikunnan kehittäjä Juha Koskelo Lounais-Suomen Liikunnasta ja Urheilusta.

Haastepyöräilyn kunnissa on kirjauslaatikoita, joiden vihkoon tietonsa ja suorituksensa voi merkitä. Kirjauksen tekeminen onnistuu vaihtoehtoisesti netissä.

”Eli jos matkan varrella ei ole yhtään kirjauslaatikkoa tai pyörälenkillä ei halua pysähtyä jokaiselle kirjauslaatikolle, niin lenkin jälkeen on mahdollisuus kirjata suoritus oman kunnan tuloksiin helposti Haastepyöräilyn sivujen kautta”, kertoo Koskelo.

