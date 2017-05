Sudenpentukisat tuovat Ellivuoreen yli tuhat partiolaista

Uutiset 11:17

Samuli Kinnari

Harri Halmejärvi

Sastamalassa Ellivuoren maastoissa vilisee lauantaina partiolaisia. Kysymyksessä ovat Hämeen partiopiirin sudenpentukisat.

Ellivuoreen on tulossa yli tuhat partiolaista. Sudenpentuja on reilut 780 ja heitä saattaa lähes 250 aikuista. Kilpailun järjestävät lippukunnat ovat Sastamalasta, Ikaalisista ja Hämeenkyröstä. Järjestelyistä vastaa lähes 200 nuorta ja aikuista.

Sudenpentukisoissa seikkaillaan tällä kertaa menninkäisen ja kuunsirun matkassa. Kilpailijat ovat iältään 7–10-vuotiaita. He liikkuvat 4–7 lapsen pentueissa. Jokaisen ryhmän mukana on aikuinen saattaja.

Kilpailun reitti on Pirunvuoren metsäisessä maastossa, jossa kuljetaan pururataa pitkin. Pentueet kiertävät reitin varrelle sijoitetuilla rasteilla tekemässä muun muassa kätevyyteen, ensiapuun ja erätaitoihin liittyviä tehtäviä.

Liikenteessä vilkasta

Ellivuoren suunnalla kilpailu tulee näkymään liikenteessä varsinkin aamulla ja iltapäivällä. Mikäli paikalle tultaisiin täysillä linja-autoilla, muodostuisi kilpailijoista 21 bussin kolonna. Todellisuudessa autojen määrä on paljon suurempi. Koska liikenteessä on runsaasti lapsia, toivovat kilpailun järjestäjät malttia liikenteeseen. Runsasta ihmis- ja automäärää varten alueella on liikenteenohjaus.

Edellisen kerran Sastamalassa järjestettiin suuremmat partiotaitokilpailut neljä vuotta sitten Vinkin maastoissa. Silloin liikkeellä oli kolmisensataa hieman vanhempaa seikkailijaa.

Kilpailut ovat paikkakunnan partiolaisille suuri ponnistus. Järjestely käynnistyivät jo viime syksynä sopivan kisapaikan, tekijöiden ja yhteistyökumppanien etsinnällä.

Samaan aikaan Hämeen partiopiirin toiset sudenpentukisat pidetään Lahdessa.