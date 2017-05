Nokkapokkaa Vammalan seurakuntatalon monipuolisesta käytöstä

Uutiset 11:07

Samuli Kinnari

Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston käsiteltävänä on valtuustoaloite Vammalan seurakuntatalon juhlasalin palauttamiseksi ennalleen.

Aloitteen jättivät Irmeli Kulonpää, Maire Villo ja Seppo Laaksonen noin vuosi sitten. Siinä edellytetään välittömiä toimenpiteitä juhlasalin palauttamiseksi entiseen asuunsa ja käyttöönsä sekä asianmukaisten tilojen etsimistä juhlasalissa olevalle toiminnalle.

Seurakuntatalon tilojen käyttöön aloite ottaa laajemminkin kantaa. Sen mukaan seurakuntataloa on muutettu diakonia-, lapsi- tai nuorisotyön senhetkisten ehdotusten mukaan ilman kokonaissuunnitelmaa. Muutokset ovat tehneet sisätiloista sillisalaatin.

Kirkkoneuvosto toteaa vastauksessaan, että juhlasalin käyttö on kovasti lisääntynyt. Muutoksia saliin ei ole tehty ja sen sisustus on alun perinkin suunniteltu muunneltavaksi.

Uuden syntymän sali koki, kun seurakunnan kirpputorille piti löytää paikka ja väliaikaisena ratkaisuna kuorosyvennyksen peitoksi tuli verho. Enää kirpputoria siellä ei kuitenkaan ole, vaan tuolivarasto. Lapsityö rohkaistui ottamaan tilan käyttöönsä. Sinne hankittiin sohvia ja pöytiä. Kuorot ovat vähitellen löytäneet juhlasalin harjoittelupaikkana.

Kirkkoneuvoston mukaan seurakunnalla ei ole varaa tiloihin, jotka olisivat vain yhden toimintamuodon käytössä kerran viikossa. Tilojen pitää soveltua monenlaiseen toimintaan ja olla helposti muunneltavissa.

Seurakunnan kiinteistötyöryhmä on käsitellyt aloitteen. Sen mielestä tilojen monikäyttöisyyden lisääminen on positiivista ja siten juhlasalin ennestään alhaista käyttöastetta on saatu nostettua.

Kirkkovaltuusto on koolla torstaina.