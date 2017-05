Punkalaitumen johtajasopimuksesta valitus vetämässä

Uutiset 2:44

Samuli Kinnari

Antero Alenius

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on tehty valitus Punkalaitumen kunnan ja kunnanjohtaja Jyrki Moilasen välisen johtajasopimuksen hyväksymisestä. Valituksen on jättänyt Rottaryhmä-niminen kommandiittiyhtiö.

Johtajasopimuksen on Punkalaitumen kunnanvaltuusto hyväksynyt 27. helmikuuta. Valituksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (ps) ja -valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo (kesk) olisivat olleet esteellisiä käsittelemään asiaa valtuustossa, koska he ovat osallistuneet sopimuksen valmisteluun.

Esteellisyysepäily on puheenjohtajien mielestä aiheeton ja syytös perusteita vailla. Puheenjohtajat eivät ole sopijaosapuolia. Kuntalain mukaan valtuutettu on esteellinen valtuustossa käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään. Johtajasopimuksen hyväksyminen ei koske puheenjohtajia henkilökohtaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on myös todennut, ettei hän ole ollut läsnä valtuuston kokouksessa, jossa sopimus hyväksyttiin.

Valituksen mukaan johtajasopimuksessa ei ole yksilöity kunnanjohtaja Jyrki Moilasen asemaa ja ajankäyttöä yrityksessä, jonka toimitusjohtajana hän toimii. Valituksessa on myös mainittu kunnanjohtajan aikaisempi yritystoiminta. Kunnanhallitukselle esitettävässä selostuksessa mainitaan, että kunnanjohtajan mahdollisia sivutoimia ei käsitellä johtajasopimuksen yhteydessä. Kunnanjohtaja on myös tehnyt asianmukaisen sivutoimi-ilmoituksen.

Hallinto-oikeudelle annettava lausunto on kunnanhallituksen päätettävänä. Selostuksessa katsotaan, että Rottaryhmällä ei ole ollut valitusoikeutta. Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, eikä siten kuntalain tarkoittama kunnan jäsen. Yritystietojärjestelmän mukaan Rottaryhmän kotipaikka on rekisteröity 25. huhtikuuta, joten valituksen tekohetkellä 23. maaliskuuta se ei ole ollut Punkalaidun.

Kunnanhallituksen todettavaksi esitetään, että valitus on aiheeton ja se tulisi hylätä perusteettomana.